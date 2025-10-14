Юмористов из Мытищ приглашают к участию на игры КВН «Кубок главы Мытищ»

Это отличный шанс проявить себя и продемонстрировать свое чувство юмора. В турнире могут принять участие как опытные юмористы, так и начинающие таланты, желающие попробовать себя в жанре комедии.

Участники смогут приобрести уникальный опыт выступления перед живой аудиторией, отработать сценическое мастерство и развить чувство юмора. Это важный этап развития любого артиста, особенно начинающих.

Важно отметить, что каждая команда должна включать минимум четыре участника. Регистрация открыта до 31 октября включительно и доступна по удобной онлайн-ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/68ebbfe3e010db8815ccc850.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.