Явка избирателей в Подмосковье на 10:00 8 сентября составила 18,89%

В Подмосковье на 10:00 воскресенья на выборах в советы депутатов проголосовали 18,89% от заявленного количества избирателей, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

С помощью ДЭГ проголосовали 81,47% избирателей, на избирательных участках — 13,31%.

Всего в выборах в Московской области примут участие свыше 2 млн жителей региона.

Выборы проходят с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00. В Подмосковье для голосования открыты 1608 участков. За три дня выборов будет задействовано свыше 8 тыс. наблюдателей. Адрес избирательного участка жители Подмосковья могут найти на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.