Ясельные группы для детей от шести месяцев откроются в Орехово-Зуеве

Проведенный в социальных сетях опрос показал, что у жителей округа есть запрос на открытие ясельных групп младенческого возраста от 6 месяцев. Поэтому уже с 1 сентября такие группы откроются в дошкольном отделении на ул. Набережная (корпус 7) МОУ лицей в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Услуга будет доступна работающим родителям, либо родителям-студентам очных отделений.

Для малышей будут созданы все условия. Помещения детсада оснастят оборудованием: пеленальными столами, манежем, ходунками, качелями и другими специализированными вещами. Будут установлены и холодильники для хранения смесей.

Кроме того, у кормящих мамочек будет возможность лично накормить ребенка.

График работы будет подстроен под возможности родителя: с 8:00 до 17:00, либо с 9:00 до 18:00.

Записать в группы открыта уже сейчас, заявление подается через госуслуги.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.