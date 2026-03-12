Ярмарку вакансий в колледже «Московия» посетили будущие специалисты

В структурном подразделении колледжа «Московия», расположенном в подмосковном Ленинском городском округе, состоялась традиционная ярмарка вакансий. Мероприятие проводится дважды в год и ориентировано на выпускников, которые готовятся к выходу на рынок труда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Ярмарка вакансий проходит у нас стандартно, но от этого не менее эффективно. Мы приглашаем предприятия-партнеры, с которыми сотрудничаем плотно и на постоянной основе. Большинство наших студентов проходят практику и в дальнейшем трудоустраиваются именно к ним. Предприятия предлагают хорошие условия по специальности, достойную заработную плату и перспективы карьерного роста», — отметила заместитель заведующего структурным подразделением колледжа «Московия» в Ленинском округе Ангелина Акмаева.

В ярмарке приняли участие работодатели округа: УМВД России по Ленинскому городскому округу, компании «Ультралогистик», «Гипсобетон», «Джиджипро», гипермаркет «Лента», а также представители МЧС и Торгово-промышленной палаты. Все они находятся в транспортной доступности для студентов, большинство которых проживает в Ленинском округе, а также в Домодедово и соседних территориях.

Помимо трудоустройства, на ярмарке была представлена информация о возможностях продолжения образования. Представители ВУЗов рассказали выпускникам о вакантных местах и условиях поступления для получения высшего образования. Подобные мероприятия позволяют будущим специалистам лучше познакомиться с потенциальными работодателями, сделать осознанный выбор и начать карьеру еще до получения диплома.

