Ярмарку вакансий в Электростали посетили порядка 100 человек

В Центральной городской библиотеке им. К. Г. Паустовского г. о. Электросталь состоялась ярмарка вакансий, в которой приняли участие представители 18 компаний и организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На ярмарке были представлены вакансии различных направлений: медицина, строительство, производство и другие.

Ярмарку посетило около 100 человек, которые смогли познакомиться с представителями компаний и организаций, узнать о вакансиях и условиях работы, оставить резюме и пройти собеседование.

Представители компаний и организаций отметили высокий уровень подготовки кандидатов и заинтересованность в работе.

Ярмарка вакансий в Центральной городской библиотеке им. К. Г. Паустовского стала новой площадкой для взаимодействия работодателей и соискателей. Она позволила участникам найти новые возможности для трудоустройства и стажировки, а библиотеке — укрепить связи с предприятиями и организациями городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.