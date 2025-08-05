«Яндекс. Вектор» заработает в Кашире

«Яндекс» теперь не только про такси и доставку, но и про содержание территорий. Привычный нам навигатор будет помогать сотрудникам МБУ «Благоустройство» в их повседневной работе. На картах будет отражаться маршрут, по которому в течение дня будет проходить трактора и уборочная техника. В приложении занесут участки, которые закрепят за каждым механизатором, озеленителем и даже дворником. Выходя на линию, он четко будет видеть, куда и как ему ехать или идти, а программа будет контролировать выполнение задач, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Такое новшество при поддержке Правительства Подмосковья инициировано так называемым министерством чистоты. Сейчас идёт завершающий этап внедрения этой системы.

«В чем преимущество? Если раньше мы давали каждому механизатору папочку с бумажной картой, и он сам определял, с какой стороны он заедет на улицу, сколько раз по одной и той же дороге проедет, то теперь система сама полностью оптимизирует маршрут и исключит трату лишнего времени. Сейчас в летнем содержании территории у нас задействовано более 15 единиц техники и 180 сотрудников. Все маршруты прорисованы, люди обучены, приобретены телефоны с программой, скоро начнем использование нововведения», — рассказал директор МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира Эдуард Гречишкин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.