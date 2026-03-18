Якутские рыбаки вытащили из лунки работающий IPhone 16 Pro Max
В Республике Саха (Якутия) местные жители вытащили из лунки IPhone, который они случайно уронили во время рыбалки, сообщает Telegram-канал «Охота и рыбалка в Якутии».
На опубликованных кадрах видно, как двое рыбаков с помощью длинной веревки поднимают со дна выпавший смартфон. Операция по спасению телефона прошла успешно.
После длительного нахождения на дне холодного водоема «яблочный» смартфон оказался в рабочем состоянии.
