Якушев: «Единая Россия» проведет предварительное голосование с 5 марта по 25 мая

«Единая Россия» проведет предварительное голосование с 5 марта по 25 мая. Уже в седьмой раз процедура пройдет в электронном виде, регистрация голосующих будет проходить с верификацией на портале «Госуслуг», при проведении голосования используется технология блокчейн, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Предварительное голосование — обязательная норма для всех кандидатов от «Единой России». Это закреплено в Уставе партии, сказал секретарь Генсовета Владимир Якушев на Президиуме Генсовета.

«Предварительное голосование — наше уникальное преимущество. Оно обеспечивает прозрачность отбора кандидатов, чего до сих пор нет ни у одной другой партии. Позволяет начать работать с избирателями за несколько месяцев до фактического старта кампании. А самое главное — тех, кто представит „Единую Россию“ на выборах осенью, определяют сами избиратели», — подчеркнул он.

При этом, отметил Владимир Якушев, процедура привлекает наиболее востребованных кандидатов. Например, в пандемию это были волонтеры и медики, а сейчас — участники СВО и те, кто помогают фронту.

«304 участника СВО стали новыми депутатами по итогам выборов прошлого года. А через предварительное голосование их прошло еще больше», — сообщил секретарь Генсовета.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет в 11 регионах с выборами депутатов законодательных органов и в 24 административных центрах, где осенью состоятся выборы депутатов гордум. При этом в шести регионах (Республика Коми, Воронежская, Калужская, Костромская, Магаданская, Новосибирская области) оно проводится на многоуровневой кампании — и в законодательный орган региона, и на муниципальной кампании.

С 28 февраля по 4 марта региональные отделения будут объявлять о старте процедуры, формировать организационные комитеты.

«5 марта начинается выдвижение кандидатов. Тогда же стартует и агитационный период. Выдвижение продлится до 24 апреля. Все кандидаты должны разместить видеовизитки в своих личных кабинетах на сайте PG.ER.RU. Мы просим рассказать автобиографию и сделать программные заявления, чтобы все желающие могли познакомиться с ними. 14 апреля начнется регистрация избирателей, а само голосование пройдет с 19 по 25 мая», — рассказал Владимир Якушев.

Региональные отделения партии подведут итоги процедуры в течение трех дней после ее завершения, то есть не позднее 28 мая.

«Главная задача остается неизменной — предварительное голосование должно пройти честно, открыто и в равной конкурентной борьбе», — заключил Владимир Якушев.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, основные муниципальные выборы в 2025 году в Подмосковье пройдут в девяти городских округах: Балашихе, Подольске, Дмитрове, Люберцах, Лыткарино, Фрязино, Шатуре, Электростали и Молодежном. Кроме этого, пройдут дополнительные выборы на замещение вакантного мандата в городском округе Луховицы.

«Мы начали подготовку к муниципальным кампаниям 2025 сразу же после проведения выборов в прошлом году. Хочу напомнить об убедительном результате „Единой России“ на муниципальных выборах, где мы значительно усилили свои позиции. Партия по итогам получила 414 мандата, а это свыше 70% от общего числа. Наша цель, по-прежнему, остается неизменной — победа и партийное большинство», — отметил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.