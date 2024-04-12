Якубович во время церемонии путал ударения в названиях городов

Якубович запутался в названиях городов во время подведения итогов викторины

Телеведущий Леонид Якубович во время церемонии подведения итогов викторины «Опорный край» в Екатеринбурге путал ударения в названиях свердловских городов, а в некоторых словах пропускал буквы, сообщает URA.RU .

Во время церемонии Каменск-Уральский у Якубовича превратился в «Камен-Уральский». В названиях городов Ирбита и Ревды телеведущий неправильно поставил ударение.

«Нижний Тагил есть? Есть! Камен-Уральский, Ре́вда, Верхняя Пы́шма и И́рбит?» — спросил Якубович у зрителей.

Также телеведущий назвал Полевской «Пале́вским», а Кировград «Кировоградом».

Викторина «Опорный край» проходила с 15 по 18 марта в Свердловской области. Ее итоги подводят в екатеринбургском ККТ «Космос». Победители викторины получат 200 смартфонов, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 45 квартир.

Ранее Якубович заявил, что информация о наличии у него в собственности 12 домов в Московской области не соответствует действительности. По словам телеведущего, у него всего один дом, который принадлежит семье.