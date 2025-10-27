Известный художник принял участие в посадке леса под Воскресенском

Виноградовский филиал ГАУ МО «Мособллес» совместно с АНО «Зеленое Единство» и фиджитал-пространством Futurione провели мероприятие по компенсационному лесовосстановлению в Воскресенском участковом лесничестве. В экологической акции также приняли участие юннаты из школьного лесничества «Лесной дозор» Песковской средней школы г. о. Коломны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Что сделали:

мульчировали порубочные остатки;

подготовили борозды для посадки;

посадили более 2 500 сеянцев сосны обыкновенной.

Одним из участников акции стал известный художник, скульптор и архитектор Василий Клюкин, чьи работы экспонировались в Русском музее и на Венецианской биеннале.

«Мы не просто высадили тысячи саженцев, а создали волшебный лес, наполненный счастьем и любовью. Каждое дерево получило имя, и мы верим, что наши мечты и намерения обязательно сбудутся. Такие мероприятия наполняют энергией и позволяют каждому участнику внести свой вклад в сохранение природы», — поделился впечатлениями Василий Клюкин.

Атмосфера была по-настоящему теплой: музыка, улыбки и общая цель объединили всех участников.

Напоминаем, что компенсационное лесовосстановление проводится для замены вырубленных лесов, чаще всего в связи со строительством дорог и других значимых объектов.

Вместе восстанавливаем зеленое богатство Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.