Изменился график работы клиентских офисов МосОблЕИРЦ

МосОблЕИРЦ переходит на единый режим работы во всех городских округах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 1 мая большинство клиентских офисы будет работать со вторника по субботу включительно по графику:

вторник – пятница с 8:00 до 19:00, без перерыва;

суббота – с 8:30 до 16:00, без перерыва;

воскресенье, понедельник – выходные дни.

Узнать новый режим работы клиентских офисов можно по ссылке.

Передавать показания, консультироваться со специалистами расчетного центра и оплачивать счета — в том числе без комиссии через Систему быстрых платежей — жители Подмосковья могут не выходя из дома — в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Получить справочную информацию и передать показания можно по телефону контактного центра: 8-499-444-01-00 ежедневно с 8.00 до 22.00.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.