Изменился график работы клиентских офисов МосОблЕИРЦ
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МосОблЕИРЦ переходит на единый режим работы во всех городских округах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
С 1 мая большинство клиентских офисы будет работать со вторника по субботу включительно по графику:
- вторник – пятница с 8:00 до 19:00, без перерыва;
- суббота – с 8:30 до 16:00, без перерыва;
- воскресенье, понедельник – выходные дни.
Узнать новый режим работы клиентских офисов можно по ссылке.
Передавать показания, консультироваться со специалистами расчетного центра и оплачивать счета — в том числе без комиссии через Систему быстрых платежей — жители Подмосковья могут не выходя из дома — в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Получить справочную информацию и передать показания можно по телефону контактного центра: 8-499-444-01-00 ежедневно с 8.00 до 22.00.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.