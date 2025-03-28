Из Жуковского в Луганск будет отправлена партия книг для детей

Читатели Центральной детской библиотеки Жуковского собрали 240 книг для юных читателей из города Луганска, сообщили в пресс-службе округа.

Сейчас сформированы 15 посылок с книгами. В ближайшее время они будет доставлено в Луганскую народную республику.

Книги будут направлены вместе с другим гуманитарным грузом, направляемым из Жуковского в зону проведения специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.