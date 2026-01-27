Из-за сугробов дворы Сургута стали аттракционом для детей и ловушками для авто

Из-за куч снега во дворах Сургута дети ходят по завалам, а авто тяжело проехать

Женщина из Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе оставила комментарий под постом мэра города Максима Слепова, пожаловавшись на уборку снега во дворах рядом с улицами Пушкина и Островского. Там якобы все еще остались «кучи осадков», сообщает Сургут Информ .

Жительница города отметила, что 18 января рядом с домом №19 по улице Пушкина чистили территорию. Однако кучи снега все еще не вывезли.

По словам женщины, неподалеку есть две школы — №5 и №15. Из-за этого детям приходится ходить по завалам снега. Машинам сложно передвигаться по двору, поскольку проезд узкий.

Жительница Сургута подчеркнула, что во дворе рядом с домом №17, предположительно, не убирались. На дороге появились ямы. Поставить машину оказалась почти негде.

Также местная жительница пожаловалась на уборку рядом с домом №28 на улице Островского. Она заявила, что дворник очистил дорогу, но снег якобы оказался на проезжей части. Из-за этого были заблокированы парковочные места.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.