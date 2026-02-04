Из-за протараненного бензовоза в Мордовии задержали 5 пассажирских поездов

сегодня в 07:52

4 февраля в 02:40 на регулируемом железнодорожном переезде на станции Потьма Куйбышевской железной дороги в Республике Мордовия водитель пустого бензовоза выехал на железнодорожный переезд перед пассажирским поездом №21, движущемся из Ульяновска в Москву. Произошло столкновение, сообщает пресс-служба Куйбышевской ж/д.

Команда поезда начала экстренно тормозить. Однако расстояние между транспортными средствами было маленьким, и ДТП все же произошло.

Водитель бензовоза травмировался. Пассажиры и команда поезда за медпомощью не обращались.

Схода вагонов не произошло. Был нарушен габарит подвижного состава по первому и второму путям станции. Машина зажата под локомотивом. Урон получила кабина машиниста.

В результате столкновения были задержаны пять поездов на срок от одного часа 13 минут до двух часов 59 минут.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.