Из-за наплыва гостей на «Форум будущего 2050» выступление Эррола Маска перенесли
10 июня на площадке «Форума будущего 2050» ожидается выступление Эррола Маска, отца известного бизнесмена Илона Маска. TED американца пришлось перенести, сообщает «Царьград».
Начавшийся 9 июня в Москве «Форум будущего 2050», организованный институтом «Царьграда», должен был принять Эррола Маска в качестве одного из первых спикеров. Однако его выступление было решено отложить.
Причиной переноса TED Эррола Маска на 10 июня стал огромный интерес к его персоне со стороны участников форума.
Инженера из США буквально «рвали на части», поэтому свою презентацию о видении будущего с Россией он представит во второй день мероприятия.