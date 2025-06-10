Из-за наплыва гостей на «Форум будущего 2050» выступление Эррола Маска перенесли

Начавшийся 9 июня в Москве «Форум будущего 2050», организованный институтом «Царьграда», должен был принять Эррола Маска в качестве одного из первых спикеров. Однако его выступление было решено отложить.

Причиной переноса TED Эррола Маска на 10 июня стал огромный интерес к его персоне со стороны участников форума.

Инженера из США буквально «рвали на части», поэтому свою презентацию о видении будущего с Россией он представит во второй день мероприятия.