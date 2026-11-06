Иван Веремей прошел путь от парада 1941 года до Парада Победы

Иван Веремей участвовал в параде 7 ноября 1941 года и первом Параде Победы уже в звании Героя Советского Союза. О судьбе танкиста рассказал его внук Иван, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Войну политрук Иван Веремей встретил в Лиепае. После ранения лечился в Ленинграде, а в сентябре 1941 года вернулся на фронт.

«Можно считать, что я — морской танкист, — вспоминал о тех событиях в одном из своих послевоенных интервью гвардии генерал-майор Иван Веремей. — Тогда для обороны от фашистов в Лиепае был сформирован коммунистический отряд из курсантов и матросов с погибших кораблей, а еще и рабочих судоремонтного завода „Тосмаре“. В этом отряде я был комиссаром».

После ноябрьского парада Веремей воевал под Тулой, участвовал в контрнаступлении под Москвой. За освобождение Ясной Поляны без разрушений получил первый орден Красной Звезды. Затем сражался под Сталинградом, на Курской дуге и за Киев.

Зимой 1945 года его полк остановил немецкую колонну в ходе Висло-Одерской операции, подбив 26 танков и самоходных орудий. За этот бой 10 апреля 1945 года Веремею присвоили звание Героя Советского Союза. Затем он участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги.

В 1963 году генерал-майор ушел в запас. Жил в Киеве, работал инженером. Умер в 1998 году, похоронен в родной Орловке.

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