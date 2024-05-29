IV класс пожарной опасности ожидается на большей части Подмосковья 29 мая

29 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

28 мая на территории Гослесфонда Московской области произошли три пожара: на площади 1,5 га в Логиновском участковом лесничестве в 1 км от д. Семеново г. о. Павловский Посад, на площади 0,2 га в Виноградовском участковом лесничестве в 2 км от Слободки Алешино и на площади 0,03 га в Ступинском участковом лесничестве в 4 км от г. Ступино.

При тушении возгораний были задействованы 22 единицы техники и 40 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления.

30 мая на большей части территории Московской области также ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

31 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 26-28 градусов, ночью — 18-19 градусов. Синоптики обещают в целом малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди с грозами.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.