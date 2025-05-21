Итоги смотра строя и песни среди школьников подвели в Ленинском округе

Торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального смотра строя и песни среди образовательных организаций состоялась в Ленинском городском округе. Участниками смотра стали команды из 19 школ муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Члены судейской комиссии оценивали строевые приемы, сплоченность команды, синхронное исполнение песни. Отдельно оценивались умения командиров отрядов руководить своей командой. Отмечу, что среди нашей молодежи точно есть ребята с сильно развитыми лидерскими качествами и потенциальные офицеры», — приводятся в сообщении слова начальника штаба Юнармии Ленинского городского округа, главного судьи смотра Михаила Кононенко.

Он отметил, что смотр строя и песни проходил в два этапа. Все команды были поделены на две группы — учащиеся городских школ и ребята из сельских населенных пунктов муниципалитета.

Первое место в состязаниях поделили учащиеся Бутовской школы № 2 и Видновской школы № 5 (Расторгуевский корпус). Дипломы за второе место получили ребята из Володарской школы и Видновской гимназии, третье место — у Развилковской школы и Видновской школы № 11. Победителем в номинации «Лучший командир» стал Никита Никитушкин из команды Молоковской школы.

Смотр строя и песни в Ленинском округе традиционно проводится в преддверии или сразу после Дня Победы. Он посвящен ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, участникам специальной военной операции. В этом году в честь 80-летия Великой Победы отряды прошли строем под песни военных лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.