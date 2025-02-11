Эксперты «Авито» проанализировали динамику продаж смартфонов в 2024 году в Москве по сравнению с предыдущим годом. Выяснилось, что самыми популярными брендами смартфонов остаются Apple, Samsung и Xiaomi. При этом лидерами роста продаж стали китайские бренды — TECNO и Google, передает пресс-служба сервиса.

Также по итогам минувшего года продажи новых смартфонов в Москве увеличились на 31% по сравнению с 2023 годом. Их доля продаж на площадке выросла с 19% до 24% — пользователи все чаще покупают именно новые гаджеты.

На первом месте по объему продаж в Москве — Apple с долей 64%. Гаджеты этого бренда в ресейле в среднем покупали за 34 тыс. рублей, а новые — за 66 тыс. рублей. Второе место занимает его главный конкурент Samsung — на смартфоны этого бренда пришлось 13% продаж. В среднем их покупали за 23 тыс. рублей «с рук» и за 57 тыс. рублей новые.

Тройку лидеров замыкает Xiaomi с долей 9%. Смартфоны этой марки в 2024 году в среднем стоили 12 тыс. рублей в ресейле и 31 тыс. рублей в новом состоянии. За ней следует Google — среднем эти смартфоны «с рук» покупали за 28 тыс. рублей, новые — за 53 тыс. рублей. В топ-5 также вошел бренд HUAWEI.

«Мы видим, что два ключевых тренда в 2024 году — это увеличение доли новых устройств на „Авито“ и усиление позиций китайских брендов, которые продолжают уверенно наращивать темпы роста. Однако интерес к покупке и продаже гаджетов „с рук“ остается стабильно высоким и активно реализуется в таких программах, как выкуп смартфонов партнерами „Авито“ у частных продавцов. По итогам 2024 года число сделок с использованием этого инструмента выросло в шесть раз», — сказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров.

По росту продаж лидируют китайские бренды. Так, продажи смартфонов TECNO выросли в два раза.

Самые высокие средние цены на смартфоны в 2024 году зафиксированы в Москве. На втором месте — Симферополь, на третьем месте идет Ростов-на-Дону. Лидером по росту продаж новых смартфонов стал Калининград — по сравнению с 2023 годом число приобретенных гаджетов выросло в два раза.

Специалисты позаботились о том, чтобы продать старый смартфон перед покупкой нового было максимально быстро и просто. Платформа развивает программу выкупа смартфонов у частных продавцов с октября 2022 года. Сейчас сервис доступен пользователям уже более чем в 100 городах России. С помощью выкупа можно быстро и безопасно продать свой смартфон партнеру «Авито», не прикладывая усилий для общения с потенциальными покупателями и самостоятельной продажи товара.