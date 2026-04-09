В парламент Италии направлен запрос о законности проведения фестиваля RT

Итальянский сенатор Иван Скафаротто попросил правительство вмешаться в проведение фестиваля « RT .Док: Время наших героев» в провинции Болонья. Он направил парламентский запрос о проверке законности мероприятия.

Как пишет газета Il Resto del Carlino, Скафаротто назвал фестиваль «тайной антиукраинской демонстрацией» и потребовал оценить правовые основания его проведения.

Фестиваль запланирован на ближайшие выходные в провинции Болонья. В рамках программы впервые в Италии покажут документальный фильм Татьяны Борщ «Кровавые марионетки Запада».

Ранее в парламенте Италии уже выражали недовольство показами документальных фильмов RT. Депутаты заявляли, что такие ленты до сих пор не запрещены к демонстрации в стране.

