сегодня в 04:19

IT-специалист назвал опасные приложения, которые крадут деньги со счетов

Преподаватель кафедры цифровой экономики факультета информационных технологий Университета «Синергия» Валентин Цой назвал приложения и программы, которые могут использовать мошенники для кражи денег, сообщает агентство « Прайм ».

В качестве примера он назвал троян Falcon, который при загрузке полностью имитирует установленное приложение, а также троян-шпион ClayRat, который расходится под видом полезных и актуальных приложений.

Таким образом злоумышленники могут получить удаленный доступ к телефону и контроль над ним.

«Чтобы этого не допустить, следует загружать программы только из проверенных источников», — отметил эксперт.

Мошенники начали обманывать россиян, пользуясь новостями о замедлении Telegram Роскомнадзором. Аферисты обещают «ускорить программу», «разблокировать Сеть» и «снять ограничения».

