ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении аккредитации

ИТ-компании должны ежегодно подтверждать государственную аккредитацию, подавая заявление на едином портале госуслуг. В этом году сделать это можно с 7 мая по 1 июня включительно, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В форме для подтверждения аккредитации необходимо указать информацию о доле доходов от деятельности в области ИT, ссылку на официальный сайт организации, а для правообладателей ПО — наименование и номер продукта в реестре российского ПО и доход от его реализации.

Также для подтверждения аккредитации необходимо актуализировать согласие на раскрытие налоговой тайны и подать его по инструкции. Убедиться, что уровень средней зарплаты в компании не ниже, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована. И актуализировать информацию об ИТ-деятельности на сайте организации.

Компаниям, созданным в 2025 году или подавшим заявление и получившим государственную аккредитацию после 25 апреля текущего года, а также применившим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2025 года подавать заявление на проверку не нужно.

Все аккредитованные ИT-компании, в том числе получатели льгот, должны подать в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, с указанием кода 20009. В противном случае они не смогут подтвердить свой статус и лишатся аккредитации.

Услуга доступна на Едином портале госуслуг. Тем, кто не подал согласие, или подал с ошибками, Минцифры направило уведомление на портале и на электронную почту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.