Исцеляющий туризм: российские зумеры массово едут на отдых в психдиспансеры
0:42
Представители поколения Z открыли новый вид исцеляющего туризма и массово едут на отдых в психдиспансеры, сообщает Baza.
Молодежь с радостью на пару недель отключают телефон и едут в «санаторий» вдали от социума с многоразовым питанием и таблетками по расписанию.
По словам зумеров, в таком отдыхе нет ничего зазорного, так как переработки в офисе, бесконечная гонка за достижениями и сумасшедший ритм городской жизни могут привести к тревожным расстройствам, депрессии и эмоциональному выгоранию.
Поехать в лечебницу можно как по направлению от врача, так и по своей инициативе — обратившись в частные клиники. В спецучреждениях зумеры много спят, отказываются от общения с людьми и восстанавливаются с помощью лекарств.
