Исцеляющий туризм: российские зумеры массово едут на отдых в психдиспансеры

Молодежь с радостью на пару недель отключают телефон и едут в «санаторий» вдали от социума с многоразовым питанием и таблетками по расписанию.

По словам зумеров, в таком отдыхе нет ничего зазорного, так как переработки в офисе, бесконечная гонка за достижениями и сумасшедший ритм городской жизни могут привести к тревожным расстройствам, депрессии и эмоциональному выгоранию.

Поехать в лечебницу можно как по направлению от врача, так и по своей инициативе — обратившись в частные клиники. В спецучреждениях зумеры много спят, отказываются от общения с людьми и восстанавливаются с помощью лекарств.

