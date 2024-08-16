Истринские долголеты освоили навыки пользования приложением «Умная платежка»

сегодня в 11:33

Участники истринского клуба «Активное долголетие» освоили навыки пользования приложением «Умная платежка». Сотрудники многофункционального центра (МФЦ) провели для присутствующих подробную презентацию, в которой рассказали о преимуществах пользования электронных платежей, передает пресс-служба администрации городского округа.

Долголетам удалось узнать о том, как легко и удобно можно оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений, а также о безопасности таких транзакций.

Кроме того, сотрудники помогли долголетам установить необходимое приложение на их телефоны. Это позволило каждому из них уверенно начать пользоваться новыми возможностями.

В связи с тем, что пожилым людям тяжелее ориентироваться в гаджетах — такое занятие стало полезным.

Большая приятность, что клуб «Активное долголетие» продолжает открывать новые способности для своих участников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.