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Истринская клиническая больница открывает «Школу будущих родителей для пап». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

На данный момент медицинское учреждение формирует план занятий.

Свои темы потенциальные участники занятий могут предложить в комментариях под постом в группе «Школы будущих родителей».

В школе будущих родителей папы смогут пройти полную комплексную подготовку к одному из самых значимых событий в жизни — рождению малыша.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.