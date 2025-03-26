Историческую яблоневую аллею на набережной Волги в Дубне омолодят

В Дубне чтобы продлить жизнь яблоням на набережной, сотрудники МБУ «Городские парки» приступили к работам по обрезке деревьев, передает пресс-служба администрации городского округа.

Это важная часть процедуры омоложения яблонь. Зима отступила в этом году рано и сейчас важно успеть провести работы до набухания почек.

«То, что мы сейчас делаем, мы омолаживаем яблони, даем деревьям новую жизнь», — пояснила ведущий мастер участка МБУ «Городские парки» Ольга Бугринова.

Все участки на яблонях, где срезают ветви, сразу же обрабатывают специальными защитными средствами от грибковых заболеваний. Ольга Бугринова руководит работами. Зимой она повысила квалификацию, прошла обучение в московской школе ухода за деревьями «Зеленый лес». Понимает, очень важно сохранить эту аллею для жителей. Это наша память о тех, кто создавал город и Объединенный институт ядерных исследований.

«Яблоневая аллея Менделеевской набережной — это достояние Дубны, любимое место многих поколений дубненцев. И в работе мы особое внимание уделяем ее сохранению. В этом сезоне поставил задачу провести оздоравливающую обрезку деревьев», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

К концу недели работы на яблоневой аллее планируют завершить. А впереди дубненцев и гостей города ждет самый волшебный сезон цветения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.