Исторический диктант «Диктант Победы» состоялся в Королеве

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны — «Диктант Победы» состоялся сегодня на 25 площадках городского округа Королев, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Одной из центральных площадок проведения акции стал музей Гимназии № 5 в мкр. Юбилейный.

В шестой акции «Диктант Победы» приняли участие: Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Трифонов, Первый заместитель секретаря Дмитрий Денисов, руководитель фракции Ольга Волкова, руководитель МГЕР и участник, кандидат предварительного голосования «Единой России» Андрей Коношевский.

Перед началом Диктанта каждый участник получил в распечатанном виде индивидуальные комплекты контрольно-измерительных материалов, включая пронумерованные бланки с заданиями и бланк для ответов, а также устную инструкцию по его заполнению.

«Акция „Диктант Победы“ — это отличная возможность проверить свои знания о Великой Отечественной войне и почтить память героев, а также укрепить патриотические чувства в нашем обществе. Я каждый год принимаю участие в данной акции», — прокомментировала руководитель фракции местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Волкова.

Участник и кандидат Предварительного Голосования «Единой России» Андрей Коношевский поделился своим мнением во время регистрации.

«В акции „Диктант Победы“ активное участие принимает молодежь. Люди постарше, в основном, хорошо знают историю и гордятся своей страной. Приятно, что и молодое поколение тянется к знаниям и к правде, это означает, что у них есть уважение к героям прошлых лет» Также почетным гостем на акции стал Владимир Николаевич Мартынов — генерал-майор, кандидат технических наук, помощник командира 4го ЦНИИ по военно-технической работе.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.