Истекала кровью: девочке прищемило палец дверью в спортзал детсада в Бийске

В детском саду города Бийска девочке прищемило палец, теперь ей может грозить ампутация. Воспитатели ждали родителей пока ребенок истекал кровью, сообщает 112 .

Инцидент произошел в детском саду № 83. Воспитанники отправились на физкультуру и спустились на первый этаж, где остановились между спортзалом и дверью. Среди них была дочь Анастасии — 7-летняя Вероника (имя изменено).

Мама пострадавшей рассказала, что из спортзала вышла другая группа детей, воспитательница попросила всех прижаться к стене, чтобы дать пройти остальным. Вероника, следуя указаниям, прижалась к стене, положив одну руку на открытую дверь. Внезапно один из мальчиков закрыл дверь, прищемив палец девочки.

По словам Анастасии, пока ее дочь истекала кровью, работники учреждения лишь меняли повязку на пальце и ожидали прибытия родителей. Матери Вероники сообщили, что сотрудники не имеют прав вызывать скорую помощь без родителей. Шокированная мать отвезла ребенка в больницу, где палец зашили, однако на этом испытания семьи не закончились.

Анастасия добавила, что из-за торчащей кости ее дочери грозит ампутация. В настоящее время семья объезжает разные больницы, в то время как руководство детсада даже не связалось с ними после инцидента.

