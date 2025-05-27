Испанские слизни и виноградные улитки атаковали Подмосковье

Жители Центрального федерального округа стали массово жаловаться в соцсетях на нашествие испанских слизней и виноградных улиток, которых ранее в этих регионах не было, но теперь они пожирают урожай на дачах и портят декоративные растения, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах жители Московской области показали огромных улиток, которые чуть меньше ладони взрослого человека. Авторы видео, снятого в коттеджном поселке Новая Европа в Подмосковье, рассказали, что слизни атакуют их урожай и никто не знает, как с ними бороться.

По словам зоологов, слизни очень быстро размножаются и вытесняют местные виды. Они могут переносить паразитов, которые вредны не только для животных, но и для человека. Предполагается, что виноградные улитки приползли в Подмосковье из-за повышения среднегодовой температуры.

Жители центральных регионов страны делятся друг с другом способами борьбы с моллюсками. Некоторые предлагают вручную собирать вредителей, другие делятся специальными средствами, которые опробовали на своих огородах. Третьи предлагают расставлять ловушки с пивом, якобы слизни и улитки любят данный напиток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что дает урожай. Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.