Искусственный интеллект требует все больше человеческой экспертизы

К 2030 году искусственный интеллект сможет компенсировать до 80% нехватки кадров благодаря автоматизации рутинных операций и росту производительности. Но для развития самой технологии требуется все большего участия человека. Только для формирования кадрового резерва в сфере ИИ отечественные вузы к 2030 году должны подготовить свыше 10 тыс. специалистов. Бизнес активно поддерживает такие инициативы: например, программы бакалавриата, запущенные ИТ-холдингом Т1 в ННГУ им. Лобачевского, позволят выпустить около тысячи квалифицированных кадров. Именно сотрудничество образовательных учреждений и высокотехнологичных компаний помогает готовить специалистов с наиболее актуальными навыками. К такому выводу пришли участники дискуссии «ИИ в действии: пространство для технологий, талантов и больших идей», которая открыла ИТ-конференцию «Импульс Т1» в Нижнем Новгороде.

Нижегородская область входит в число регионов-лидеров по цифровой трансформации, в том числе по уровню внедрения искусственного интеллекта.

«Это значимый показатель, учитывая тот факт, что направление ИИ — одно из самых востребованных и перспективных в наше время. Очень важно оставаться в тренде в этом вопросе и готовить новых специалистов, необходимость в которых только растет. Сегодня ИИ уже помогает нижегородским профильным ведомствам контролировать состояние дорожной инфраструктуры, отслеживать лесоизменения, помогает жителям искать потерянных домашних животных, а медикам — анализировать КТ и МРТ-снимки. Это не весь перечень ИИ-проектов, улучшающих жизнь нижегородцев», — рассказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Он добавил, что для стабильной работы каждого из них необходимы квалифицированные кадры.

За последние годы в Нижегородской области значительно увеличилось количество студентов, выбравших ИТ-специальности: сейчас здесь реализуется более 20 программ бакалавриата и специалитета, охватывающих ключевые дисциплины — от искусственного интеллекта до кибербезопасности. ННГУ им. Лобачевского задает тенденции в сфере ИИ для всей страны. Новые инициативы включают не только подготовку программистов, но и внедрение искусственного интеллекта в гуманитарные области, такие как медиакоммуникации, искусство и биомедицина, поскольку эта технология становится основой для возникновения новых отраслей и профессий.

«В 2025 году ННГУ вошел в число 20 ведущих вузов страны — участников уникального проекта Минцифры „ТОП-ИТ“, направленного на подготовку ИТ-специалистов высшего уровня. Главная особенность этих программ — максимальная практикоориентированность с первого курса. Уже в первом семестре студенты проходят практику в ИТ-компании и решают реальные бизнес-кейсы. Наши индустриальные партнеры в этом проекте — ИТ-холдинг Т1, 1С, „Яндекс“, Yadro. До 1 октября 2025 года на программы „ТОП-ИТ“ в ННГУ будет зачислено более 100 первокурсников», — сказал ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов.

Эксперты (https://www.kommersant.ru/doc/7462508) выделяют наиболее перспективные направления в сфере информационных технологий: это backend-разработка, машинное обучение, системный и data-анализ, а также инженеры по управлению ИТ-проектами. Как пояснил заместитель гендиректора ИТ-холдинга Т1 по продуктам и сервисам Кирилл Булгаков, именно для этих специализаций уже запущены совместные с вузами образовательные программы, летние ИТ-лагеря и регулярные стажировки, куда отбирают лучших студентов.

«С 1 сентября 2025 года ННГУ им. Лобачевского при поддержке Т1 запустил 3 новые программы бакалавриата для студентов, которые хотят построить карьеру в сфере информационных технологий. В числе образовательных дисциплин — дизайн систем, machine learning, системный анализ, управление ИТ-разработкой, облачные технологии, предиктивная аналитика, управление ИТ-проектами и другие курсы», — подчеркнул Булгаков.

Он уточнил, что планируется подготовить 1 тыс. специалистов, способных работать над бизнес-задачами и обеспечивать лидерство региона в «цифре».