Ирена Понарошку отсудила почти 600 тыс руб за свое фото на БАДах

Телеведущая Ирина Годизова, известная как Ирена Понарошку, случайно увидела, что ее фотографию 2017 года в рекламе БАДов незаконно использует волгоградский бизнесмен, возмутилась, обратилась в суд и выиграла его, сообщает SHOT .

В суде Понарошку заявила, что никто не спрашивал у нее разрешение на использование ее фотографии в рекламе БАДов. В качестве моральной компенсации она попросила суд взыскать в ее пользу 550 тысяч рублей и сумму судебных издержек.

Предприниматель из Волгограда только частично согласился с претензиями телеведущей. Он заявил, что решил использовать фотографию знаменитости после того, как увидел ролик с ее участием, в котором она делала распаковку бокса, где были те самые БАДы. Бизнесмен просил сократить сумму компенсации до 18 тысяч рублей.

Однако суд встал на сторону телеведущей. Теперь предприниматель должен выплатить ей почти 600 тысяч рублей, но на момент публикации заметки решение суда еще не вступило в законную силу.