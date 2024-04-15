Инженерные объекты для будущего логопарка в Раменском готовы на четверть

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории логопарка «Кошерово» в одноименной деревне Раменского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Здесь возводят энергокомплекс, локальные очистные сооружения, здание насосной станции пожаротушения с резервуарами и здание для размещения водозаборного узла. Общая площадь застройки составляет 1 750 квадратных метров. Строительство стартовало в октябре 2023 года. На сегодняшний день инспекторы фиксируют 25% стройготовности объекта. На площадке рабочие ведут работы по возведению ограждающих конструкций, устройству наружных и внутренних инженерных сетей и систем. Завершить строительство инженерных объектов планируют в сентябре 2025 года.

Максимальная генерируемая электрическая мощность энергоцентра составит — 3 185 кВт, а тепловая — 14 195 кВт. Здесь установят современное технологическое оборудование, соответствующее по производительности, экономической эффективности и экологической безопасности международным требованиям и стандартам.

Весь комплекс инженерных объектов строят в рамках первой очереди строительства логопарка. Параллельно под надзором Главгосстройнадзора на территории логопарка возводят два склада общей площадью 52 тыс. кв. м, их завершат к декабрю 2024 года.

В зданиях будут храниться сельскохозяйственный инвентарь и техника, спецодежда, товары общественного потребления, подкормки и удобрения, не требующие специальных режимов хранения. Годовой грузооборот составит более 150 тыс. тонн.

После запуска логопарка, в нем будет создано 422 новых рабочих места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.