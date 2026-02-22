Интерпол начал охоту на российского пикап-блогера из-за африканского секс-трипа

Интерпол объявил охоту на российского пикап-блогера Владислава Люлькова из-за африканского секс-трипа. Власти Кении и Ганы обнародовали паспортные данные 36-летнего россиянина и объявили его в международный розыск, сообщает SHOT .

Африканский секс-трип Люлькова в очках со скрытой камерой уже несколько недель будоражит континент. Видеоролики, на которых он соблазняет ганских и кенийских женщин, обсуждают на уровне министров. На днях к ответственности призвали российских послов в Гане и Кении, которые также назвали аморальными действия Люлькова.

В настоящее время местоположение блогера остается неизвестным. По всей видимости, он находится в одной из азиатских стран, куда отправился после громкого скандала. Также россиянин удалил свои аккаунты в социальных сетях.

В Гане одна из девушек, которая вступала в интимную близость с пикап-блогером, покончила с собой после того, как сдала положительный тест на ВИЧ. В Гане Люлькову грозит до 6 лет лишения свободы за расизм и распространение порнографии.

