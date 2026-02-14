Российский милфхантер закошмарил десятки женщин в Гане

Последний месяц 36-летний Люльков провел в секс-трипе в Гане. Он ежедневно знакомиться с местными девушками и пытался затащить их в постель. Все свои действия он снимал на скрытую камеру, встроенную в очки. Затем Владислав выкладывал видео о процессе знакомства на YouTube, а интимные сцены размещал в платном закрытом Telegram-канале.

За месяц милфхантер выложил около 40 своих похождений. Все шло хорошо, пока однажды эти ролики не увидели девушки из Ганы, не подозревавшие о том, что их снимают. Они обратились в местную полицию с коллективным заявлением. Согласно законам Ганы, Люлькову грозит до 6 лет лишения свободы: 3 года за распространение интимного контента и еще 3 — за расизм. После этого россиянин начал срочно удалять видео со своих каналов.

Люльков позиционирует себя как гуру соблазнения женщин 40+. Он предлагает курсы по пикапу, утверждая, что способен научить успешному соблазнению даже тех, у кого нет ни копейки. В Telegram за ним следят почти 37 тыс. подписчиков, а на YouTube — 31 тыс.

