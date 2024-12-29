«Интересно»: Маск прокомментировал возможную ядерную установку РФ на Луне

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Американский бизнесмен Илон Маск посчитал интересной новость о том, что с 2033 года по 2035 год на Луне может появиться ядерная установка РФ, сообщает РБК .

«Интересно», — написал предприниматель в соцсети X под постом с новостью телеканала RT, ссылающегося на данные «Роскосмоса».

Весной этого года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что РФ и КНР хотели бы доставить на Луну ядерную энергоустановку. Специалисты работают в данном направлении. Планируется сделать это в 2030-х годах.

Он считает, что доставку энергоустановки нужно проводить робототехническими средствами, в автоматическом режиме.