Инспекторы Гостехнадзора Подмосковья начали проводить осмотры сельхозтехники

Инспекторы Гостехнадзора Минэкологии Московской области приступили к плановым техническим осмотрам сельскохозяйственной техники в преддверии начала весенне-полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Сегодня пристальную проверку прошла техника ООО АПК «Племзавод «Ямской» из Домодедова. Всего было представлено 37 единиц техники, из которых проверку не прошли 3. Вследствие предприятию необходимо устранить выявленные неисправности и повторно представить эти 3 единицы спецтехники для технического осмотра.

«От технического состояния оборудования и спецтехники напрямую зависит успешность работы аграриев и, как следствие, стабильность сельскохозяйственной промышленности региона и страны в целом. Цель проводимых мероприятий — обеспечить готовность сельскохозяйственной техники к полевым работам и минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В рамках технического осмотра инспекторы Гостехнадзора тщательно проверяют соответствие техники требованиям безопасности, а также наличие необходимой документации. Особое внимание уделяется состоянию тормозной системы, рулевого управления, световых приборов и другим аспектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.