Иноагентов начнут сажать в колонию за нарушения

Государственная дума приняла закон, который ужесточит ответственность для иностранных агентов. Не менее 40% игнорируют порядок ведения деятельности и ограничения, которые предусмотрены российским законодательством, а значит мера оправдывает себя, написал в своем Telegram-канале председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Согласно статистике Верховного суда, число административных правонарушений по этой части выросло в 2023-2024 годах на 40,9%. Соответственно, возникла необходимость увеличить степень ответственности для иностранных агентов за то, что они уклоняются от исполнения своих обязанностей в соответствии с законодательством, сказал Володин.

Так, после однократного нарушения статьи 19.34 КоАП России или в случае наличия судимости за такое преступление иностранного агента могут отправить в колонию на срок до двух лет. Раньше по статье 330.1 УК РФ уголовная ответственность появлялась только если иноагент совершил два административных правонарушения за год, подчеркнул председатель Госдумы.

«Те, кто, предав нашу страну, пытается ее ослабить, разрушить, должны понимать: за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона», — подчеркнул Володин.

