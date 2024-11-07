Индонезийского кота лечат в Нижнем Новгороде

В котопесокафе «Мурррчим» рассказали, что кот, прибывший из Индонезии, успешно проходит курс лечения в Нижнем Новгороде, сообщает ИА «Время Н» .

Ранее бездомного кота по имени Черный Дракон доставили из Индонезии для медицинского лечения. Путь занял более 25 часов, и для Дракоши это было трудное путешествие.

Сейчас состояние кота стало лучше: когда он прибыл, один глаз находился в критическом состоянии, однако после начала терапии отек конъюнктивы значительно уменьшился. Точную продолжительность времени, проведенного без надлежащего ухода, установить сложно, но предполагается, что кот прожил так не менее полугода.

«Врачи в Индонезии почему-то не лечили глаз, а предлагали удалить. Поэтому сказать сейчас точно, каким будет глаз, сложно. Там и бельмо, и язва роговицы, и приросшее веко, и еще много всего», — пояснили в котопесокафе.

Тем не менее кот демонстрирует положительные изменения — он уже способен видеть этим глазом, а лечение приносит результаты. В данный момент удаление глаза не требуется.