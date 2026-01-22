Илон Маск: ИИ может стать умнее всего человечества к 2031 году

Американский миллардер выразил мнение, что искусственный интеллект (ИИ) может оказаться умнее всего человечества уже к 2031 году, сообщает ТАСС .

«С теми темпами, с которыми прогрессирует ИИ, полагаю, что мы получим ИИ, который умнее любого человека, уже к концу этого года или не позднее следующего года. Затем, возможно, к 2030 или 2031 году, то есть через пять лет, ИИ будет умнее всего человечества», — сказал он.

Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее в ходе дискуссии в соцсети X Илон Маск поддержал радикальную гипотезу о том, что развитие искусственного интеллекта общего назначения (AGI) способно трансформировать реальность в подобие компьютерной симуляции.

Поводом стало заявление одного из пользователей, предположившего, что после создания AGI, превосходящего человеческий интеллект, люди станут лишь «фоновыми персонажами» в этой системе.

