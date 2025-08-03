Маск: ИИ может сделать людей «второстепенными персонажами»

В ходе дискуссии в соцсети X Илон Маск поддержал радикальную гипотезу о том, что развитие искусственного интеллекта общего назначения (AGI) способно трансформировать реальность в подобие компьютерной симуляции, сообщает «КоммерсантЪ» .

Поводом стало заявление одного из пользователей, предположившего, что после создания AGI, превосходящего человеческий интеллект, люди станут лишь «фоновыми персонажами» в этой системе.

Маск лаконично ответил «Скорее всего, так и есть» на тезис о превращении мира в симуляцию.

В 2023 году он называл AGI «самой большой технологической угрозой» и сравнивал с «призывом к демону»

Теория симуляции, которую косвенно поддержал Маск, была популяризирована философом Ником Бостромом. Согласно ей, высокоразвитая цивилизация могла бы создавать настолько детализированные виртуальные миры, что их обитатели (например, человечество) не смогли бы отличить симуляцию от базовой реальности. Сторонники теории отмечают, что ChatGPT и другие ИИ уже сейчас демонстрируют «творческие» способности.

Физик Митчо Каку ранее заявлял, что к 2070 году люди действительно могут жить в гибридной реальности

При этом сам Маск через свои компании (Neuralink, xAI) активно участвует в разработке интерфейсов «мозг-компьютер» и систем ИИ. В апреле 2024 года xAI представила Grok-2, которая, по утверждениям компании, на 40% превосходит предыдущую версию по логическим тестам.