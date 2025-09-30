Директор творческого объединения информации телеканала «Луганск 24» Илья Малахов заявил, что воссоединение Луганской Народной Республики с Россией стало для жителей региона праздником справедливости. Об этом он рассказал в день третьей годовщины вхождения четырех регионов в состав страны, сообщает Общественное Телевидение России .

Президент России Владимир Путин 30 сентября поздравил граждан с третьей годовщиной вхождения Донбасса и Новороссии в состав страны. В этот день ведущие программы «ОТРажение» обсудили с директором творческого объединения информации телеканала «Луганск 24» Ильей Малаховым значение этого события для жителей региона.

«Я очень часто говорю, что воссоединение, эти события, которые произошли три года назад, — это торжество справедливости. Ведь жители Донбасса, Луганской и Донецкой Народных Республик очень долгим и тернистым путем шли обратно домой, на Родину, в Россию. За эти восемь лет до вхождения в состав Российской Федерации пришлось пережить многое: обстрелы, водную, экономическую и транспортную блокаду. Обстрелы были ежедневными, и у Луганской Народной Республики тогда еще не было сил отстоять себя», — отметил Малахов.

Он напомнил, что жители ЛНР столкнулись с нарушением Минских соглашений со стороны Киева.

«Мы все прекрасно помним Минские соглашения, которые Луганская Народная Республика выполняла, а киевский режим их системно нарушал. Поэтому воссоединение — это праздник справедливости, это праздник возвращения на Родину. Это то, за что боролись все эти восемь лет: возможность думать и говорить на родном русском языке, слушать и смотреть фильмы, которые сегодня запрещают не только на Украине, но и в других странах. Это возвращение к своему культурному коду», — заявил Малахов.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

