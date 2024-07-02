III класс пожарной опасности ожидается на большей части Подмосковья 2 июля

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2 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Звенигородском, Истринском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

1 июля на территории Гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано.

3 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

4 июля на большей части территории региона прогнозируется III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

2 июля и в ближайшие дни температура будет 32-33 градуса, ночью — 21-22 градуса. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.