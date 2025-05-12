ИИ научился распознавать степень опьянения по голосу

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Признаки алкогольного опьянения по голосу человека научились распознавать в ННГУ

Группа ученых из Нижнего Новгорода и Томска создала нейросеть, которая оценивает степень опьянения человека с помощью анализа акустических характеристик речи, сообщает ИА «Время Н» .

Алексей Никонов в своем Telegram-канале «Бокал прессека» рассказал, что в основе разработки лежит искусственный интеллект, способный распознавать признаки алкогольного опьянения по голосу.

Разработанный алгоритм, как утверждают создатели, изучает звуковые спектры речи и на основании полученных данных делает заключение о состоянии человека, позволяя с высокой долей вероятности отличать речь в состоянии алкогольного опьянения от трезвой.

Алексей Никонов пообещал в скором времени предоставить более развернутую информацию об этой инновационной разработке.