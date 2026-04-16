ИИ контролирует 258 строек в Подмосковье

Система цифрового надзора на базе искусственного интеллекта действует на 258 строительных объектах Московской области. Технология позволяет оперативно выявлять нарушения, а жители могут следить за ходом работ через приложение «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Система цифрового надзора развернута на 258 стройплощадках региона. Искусственный интеллект анализирует видеопоток со 177 камер наружного наблюдения и распознает 22 класса данных с точностью 95%. При выявлении отклонений от графика или нарушений алгоритмы автоматически формируют задачи на проверку и направляют сигнал ответственным службам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.