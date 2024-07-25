Игорь Брынцалов и Сергей Юров обсудили работу народной дружины в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проверили работу народной дружины в микрорайоне Заря. Встреча с участием командира народной дружины Дмитрия Манышина и полиции состоялась 25 июля, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Микрорайон Заря народная дружина патрулирует совместно с полицией с 5 июля 2024 года. Игорь Брынцалов и Сергей Юров обсудили с дружинниками частоту и результативность рейдов, а также обратили внимание на отзывы местных жителей.

«Балашиха вошла в число семи городов Подмосковья, где на основании регионального пилотного проекта предусмотрена организация патрулирования дополнительных городских маршрутов. Для себя мы выбрали микрорайоны 1 Мая и Новое Павлино, а также по просьбе ветеранов и микрорайон Заря. Дружинники регулярно патрулируют микрорайон и оперативно реагируют на жалобы жителей. Команда работает слаженно и оперативно», — отметил Сергей Юров.

В полномочия дружины входит охрана общественного порядка, разъяснительная работа с жителями и пресечение общественных правонарушений. В народную дружину приходят активисты разного возраста и профессий.

«Сейчас в дружине у нас 428 человек. Это граждане, проживающие в Балашихе, учителя, студенты и просто неравнодушные жители. Большая часть из них — женщины, много молодёжи. Мы обеспечили всех необходимой формой, снаряжением, средствами связи, такими как видеореогистраторы, чтобы дружинники могли зафиксировать обнаруженные нарушения. Рейды мы проводим регулярно начиная с июля по пятницам, субботам и воскресеньям», — пояснил Дмитрий Манышин.

Народная дружина образована в Балашихе в 2019 году. Основное направление работы — обеспечение общественного порядка и пресечение правонарушений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев