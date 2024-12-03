Игорь Брынцалов и Алла Полякова приняли участие в торжественной церемонии, посвященной вступлению ребят в ряды юнармейце

Торжественная церемония посвящения в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» прошла на площадке региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В ряды юнармейцев вступили ребята из Реутова, Красногорска и Звенигорода. С этим событием их поздравили председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и депутат Государственной Думы Алла Полякова.

«В подмосковной „Юнармии“ более 54 тысяч человек и более 1100 отрядов. Они участвуют в патриотических и экологических акциях, навещают наших дорогих ветеранов, ухаживают за памятниками. Уверен, что и вы будете активными членами всех этих важных событий», — сказал Игорь Брынцалов, обращаясь к ребятам. Он пожелал им быть примером для молодежи и прислушиваться к урокам, которые дают наставники.

Общественное движение юнармейцев вот уже 8 лет объединяет большое количество неравнодушных ребят, настоящих патриотов своей страны. Ребята активно влияют на развитие гражданского общества, реализуют социально-значимые проекты, участвуют в соревнованиях и спортивных играх.

После произнесения клятвы каждый из ребят получил нагрудный знак и книжку юнармейца. Почетные гости мероприятия поздравили ребят с вступлением в ряды «Юнармии» и выразили надежду, что они будут с честью носить гордое звание юнармейца. Также активным юнармейцам из Реутова были вручены медали «Юнармейская доблесть».

«Большая радость стать свидетелями вступления в ряды юнармейцев. У ребят все серьезно: они дают присягу, носят форму и осознают ответственность за каждый свой поступок. Не сомневаюсь, что они вырастут достойными, неравнодушными людьми, искренне любящими свою Родину и регион, а также готовыми отстаивать интересы своего Отечества», — прокомментировала Алла Полякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.