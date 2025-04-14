ИА «Время Н» победило в одной из номинаций премии «Хрустальный колокольчик»

ИА «Время Н» стало обладателем награды медиа-премии «Хрустальный колокольчик» для журналистов и деловых СМИ. Церемония награждения прошла в Москве 14 апреля в рамках XV Конгресса индустрии детских товаров.

Агентство победило в номинации «Голос региона». Главному редактору и авторскому коллективу «Время Н» вручили приз за активное освещение развития кластера индустрии детских товаров в Нижегородской области и публикацию, посвященную критериям выбора безопасных товаров для детей.

В 2024 году лауреатами «Хрустального колокольчика» стали шесть представителей прессы в пяти номинациях. Журналистам, внесшим вклад в освещение индустрии товаров для детей, были вручены памятные награды, дипломы и символы премии — хрустальные колокольчики.

Премия, основанная в 2021 году Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, призвана привлечь внимание общественности, а также федеральных и региональных СМИ к развитию российской индустрии детских товаров и поддержать талантливых журналистов, пишущих на эту тему.

В минувшем году федеральные и региональные СМИ опубликовали свыше 30 тысяч материалов, посвященных детским товарам и продукции отечественных производителей, что на 10% превышает показатели 2023 года. Этот рост во многом обусловлен обсуждением и принятием новых законодательных инициатив, мерами поддержки отрасли на федеральном и региональном уровнях, увеличением продаж российской продукции во всех сегментах, разработкой современных игр и игрушек, а также усилением поддержки семей с детьми при покупке товаров первой необходимости.