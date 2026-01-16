И так сойдет: в Кузбассе похоронщики сбрасывали голые трупы в траншеи

Шокирующий инцидент произошел в конце декабря на кладбище «Высокое» в городе Прокопьевск.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ритуальной фирмы с нашивкой «Груз 200» сбрасывают голые тела четверых человек в не заколоченных деревянных гробах в общую траншею. Рядом с гробами находятся черные мешки с биоматериалом (останки из морга -ред.), которые также доставили на кладбище для захоронения.

Таким способом хоронят людей, которые остались без родных и близких, в том числе постояльцев дома милосердия. За их погребение похоронные компании получают по 11 тыс. рублей. В одном из местных моргов заявили, что на видео показаны работники, которые организовывают похороны бездомных.

По факту произошедшего СУ СК России по Кемеровской области проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.