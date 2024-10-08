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Хвойную аллею высадили в новом сквере поселка Фряново в Щелкове

Жители поселка Фряново в Щелкове предложили создать на территории общественного пространства хвойную аллею. В администрации округа вместе с комитетом лесного хозяйства Московской области эту инициативу поддержали и помогли реализовать. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый сквер продолжают благоустраивать за домом № 12 на улице Текстильщиков в поселке Фряново.

Представители администрации, муниципалитета и Мособлдумы вместе с жителями высадили 10 сосен и 10 молодых дубов. Эта акция стала частью ежегодного мероприятия, которое проводится под лозунгом «День в лесу: сохраним наш лес вместе».

Территория уже обрела основные черты задуманного общественного пространства. Здесь обустроили детскую зону с различными игровыми элементами, оборудовали концертную сцену. На спортивной площадке появились турники, брусья, и перекладины. В зоне тихого отдыха установили лавочки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.