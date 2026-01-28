«Хватит на фото для памятника»: Стас Барецкий про соцвыплату на погребение россиян

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий сообщил РИАМО, что средняя стоимость «достойного» погребения в Москве и Санкт-Петербурге составляет от 200 до 250 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что с февраля 2026 года проиндексируют социальные пособия. Так, выплата на погребение увеличится на 5,6%, и составит 9 678 рублей. Ранее размер пособия составлял 9165 рублей.

«Погребение — примерно 200-250 тысяч рублей, это средний ценник по Москве на территории муниципальных округов. Центровые кладбища — соответственно, стоимость выше. Чуть ниже в других крупных городах, таких как Питер или Сочи. Это если не говорить о дополнительных услугах, таких как место для семейного захоронения, удобное расположение, чтобы было комфортно дойти до могилы. Ну, а этого пособия хватит на оформление документов и фотографию на памятник», — рассказал Барецкий.

Он отметил, что согласно закону, место для захоронения предоставляет государство, однако его расположение на кладбище определяет администрация.

Барецкий подчеркнул, что в целом провести достойное погребение умершего сегодня выходит в «круглую сумму».

